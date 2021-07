Covid: Riccardi, 96 contagi e 2 persone in terapia intensiva (Di giovedì 29 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.895 tamponi molecolari sono stati rilevati 82 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,11%. Sono inoltre 1.786 i test rapidi antigenici realizzati, dai ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 29 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.895 tamponi molecolari sono stati rilevati 82 nuovicon una percentuale di positività del 2,11%. Sono inoltre 1.786 i test rapidi antigenici realizzati, dai ...

Advertising

CorriereQ : Covid: Riccardi, 96 contagi e 2 persone in terapia intensiva - GiornoeNotteNew : Covid: Riccardi, 96 contagi e 2 persone in terapia intensiva – la Gazzetta del Mezzogiorno. TRIESTE, 29 LUG – Oggi… - Ansa_Fvg : Covid: Riccardi, 96 contagi e 2 persone in terapia intensiva. Il 55% dei nuovi positivi ha meno di 29 anni #ANSA - Riccardi_FVG : ??#Covid: 96 contagi e 2 persone in terapia intensiva Il 55% dei nuovi positivi ha meno di 29 anni ?? Oggi in… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Covid: Regione Fvg, 75 casi su 6.182 test, 68% tra under 39 Riccardi, provincia Por… -