Assunzione docenti da GPS, per sostegno non contano gli anni di servizio (Di giovedì 29 luglio 2021) Assunzione docenti per l'anno scolastico 2021/22: tra pochi giorni partirà la procedura straordinaria da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi. Non è ancora possibile quantificare quanti docenti saranno interessati, poiché non sappiamo quanti sono i posti residui dalla fase ordinaria, in corso di svolgimento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 luglio 2021)per l'anno scolastico 2021/22: tra pochi giorni partirà la procedura straordinaria da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi. Non è ancora possibile quantificare quantisaranno interessati, poiché non sappiamo quanti sono i posti residui dalla fase ordinaria, in corso di svolgimento. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Assunzione docenti da GPS, per sostegno non contano gli anni di servizio - DiegoNatoli2 : RT @kittesencul: Non si è fatto NULLA neppure per quel che riguarda didattica, sport, assunzione di docenti e personale scolastico, laborat… - fox_rino : RT @kittesencul: Non si è fatto NULLA neppure per quel che riguarda didattica, sport, assunzione di docenti e personale scolastico, laborat… - pin_klo : RT @kittesencul: Non si è fatto NULLA neppure per quel che riguarda didattica, sport, assunzione di docenti e personale scolastico, laborat… - Psyclo_Bo : RT @kittesencul: Non si è fatto NULLA neppure per quel che riguarda didattica, sport, assunzione di docenti e personale scolastico, laborat… -