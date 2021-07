Activision Blizzard conferma che l'ex boss di World of Warcraft è stato licenziato per 'cattiva condotta' (Di giovedì 29 luglio 2021) L'ex direttore creativo di World of Warcraft Alex Afrasiabi è stato licenziato la scorsa estate a seguito di un'indagine interna, secondo quanto riportato da Activision Blizzard. Perché torna a galla? Perché ora ci sono maggiori dettagli a seguito di un'indagine interna che è stata condivisa da Kotaku. Attraverso una dichiarazione, un portavoce di Activision Blizzard ha rivelato che nel giugno del 2020 era partita un'indagine interna riguardo una stanza d'albergo chiamata "Cosby Suite". Afrasiabi e questa stanza sono entrambi nominati nella causa intentata ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 luglio 2021) L'ex direttore creativo diofAlex Afrasiabi èla scorsa estate a seguito di un'indagine interna, secondo quanto riportato da. Perché torna a galla? Perché ora ci sono maggiori dettagli a seguito di un'indagine interna che è stata condivisa da Kotaku. Attraverso una dichiarazione, un portavoce diha rivelato che nel giugno del 2020 era partita un'indagine interna riguardo una stanza d'albergo chiamata "Cosby Suite". Afrasiabi e questa stanza sono entrambi nominati nella causa intentata ...

