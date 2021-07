Yes Day 2: il sequel del film con Jennifer Garner in fase di sviluppo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Jennifer Garner ha stretto un nuovo accordo con Netflix e tra i progetti in fase di sviluppo c'è Yes Day 2, sequel della divertente commedia. Yes Day 2, sequel del film con star Jennifer Garner, verrà realizzato grazie al nuovo accordo tra Netflix e la casa di produzione della star. L'attrice e produttrice sarà inoltre coinvolta nella realizzazione di altri progetti destinati alla piattaforma di streaming. Jennifer Garner sarà nuovamente impegnata nel doppio ruolo di produttrice e protagonista in occasione ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 luglio 2021)ha stretto un nuovo accordo con Netflix e tra i progetti indic'è Yes Day 2,della divertente commedia. Yes Day 2,delcon star, verrà realizzato grazie al nuovo accordo tra Netflix e la casa di produzione della star. L'attrice e produttrice sarà inoltre coinvolta nella realizzazione di altri progetti destinati alla piattaforma di streaming.sarà nuovamente impegnata nel doppio ruolo di produttrice e protagonista in occasione ...

