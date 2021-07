Traffico illecito di scarti tessili | indagate 19 persone e 6 aziende

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Undiè stato scoperto dalla Dda-Procura di Firenze, che ha emesso 25 avvisi di conclusione indagini a carico 19e 6. Glisarebbero stati abbandonati all’interno di aree e capannoni in disuso, nelle province di Prato e Pistoia in Toscana, Verona, Padova, Vicenza e Rovigo in Veneto, fino ad arrivare a Salerno, in Campania. vbo/com su Il Corriere della Città.

... tutti di origine africana e domiciliati in provincie del Nord Italia, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per falsità ideologica,di rifiuti e violazioni al Testo unico ...... entrambi residenti fuori dalla Toscana, che per condurre i lorosi sono avvalsi della ... assicurandosi un profittodi almeno 250 mila euro, al netto dei pagamenti in nero comunque ...Capannoni in disuso trasformati in discariche abusive per lo stoccaggio di scarti tessili. La direzione distrettuale antimafia di Firenze ha chiuso l'inchiesta sul traffico illeci ...I rifiuti tessili del distretto di Prato arrivavano anche in Campania e a Salerno: la Dda di Firenze conclude le indagini, 19 persone e 6 aziende verso il processo ...