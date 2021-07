Tokyo 2020 | Quadarella in lacrime | “I miracoli non esistono | ho perso tre kg per la gastroenterite”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “Ci ho provato fino a 900-1000 metri, sentivo che stavo faticando ma ci ho provato fino a quando avevo energie, poi non ne avevo più. Non cerco scuse ma un po’ sfortunata lo sono stata, vista ladi due settimane fa per la quale hotre chili. Inon, spiace per me e per chi in Italia ha si è svegliato per seguirmi. Io ho dato il massimo“. Queste le parole di Simonadopo il quinto posto nei 1500 stile libero femminili alle Olimpiadi di. Una delusione per l’azzurra, che si è infatti mostrata in ...