Tokyo 2020 | Pietrangeli | “Fognini e Giorgi eliminati da avversari di valore”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “Dispiace per le sconfitte dima ci possono stare, nello sport esistono anche glie Medvedev e Svitolina sono molto forti. Sul discorso più generale dei risultati storicamente poco positivi degli azzurri ai Giochi non ho una spiegazione, io personalmente ho vinto un bronzo ai Giochi in Messico quando il tennis era uno sport dimostrativo”. Sono le parole di Nicola, vincitore di due titoli al Roland Garros nel 1959 e nel 1960, che all’Adnkronos commenta l’eliminazione degli ultimi due azzurri presenti nei tabelloni del singolare maschile e femminile,ko negli ...

la corsa di Fabio Fognini si è fermata agli ottavi di finale. Contro il numero 2 Daniil Medvedev il 34enne ligure ha giocato alla pari, nonostante il caldo torrido che gli ha reso la vita ...È di due vittorie contro Giappone e Canada e una sconfitta contro la Polonia, lo score dell'Italia in questi. Prossimo turno per la squadra di coach Blengini il 30 Luglio alle 12:40 ...Quinto giorno di batterie nell'Aquatics Centre, sede delle gare di nuoto delle Olimpiadi di Tokyo. Nella piscina a Cinque Cerchi tanti risultati interessanti che meritano una certa attenzione. Il prog ...La presidente di Assosport e la direttrice dell’Agenzia Ice di Tokyo a confronto per un’analisi del valore del mercato nipponico per l’industria sportiva italiana.