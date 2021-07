Tokyo 2020 | altra giornata di medaglie per gli atleti azzurri

Advertising

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : ?? CLAMOROSO DA TOKYO Simone Biles si ritira anche dalla competizione individuale di ginnastica artistica ?????????????… - Carole71024753 : RT @cicciogia: Simone Biles, stella americana della ginnastica artistica, ha dichiarato di ritirarsi dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 per prob… - Devabole : RT @cicciogia: Simone Biles, stella americana della ginnastica artistica, ha dichiarato di ritirarsi dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 per prob… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

"Penso a quanti bambini e bambine hanno iniziato a fare sport per emularvi. E' anche per questo che oggi l'Italia sportiva vi dice GRAZIE!". Lo afferma in un post il sottosegretario con delega allo ...Termina agli ottavi di finale il cammino alle Olimpiadi didi Fabio Fognini , eliminato in tre set dal numero 2 ATP Daniil Medvedev. Non bastasse la sconfitta, il tennista ligure è finito nell'occhio del ciclone per alcune dichiarazioni omofobe nel ...TOKYO 2020 \| 28/07/2021 \| 19:01. La Bmx si prepara a vivere il suo momento olimpico e Giacomo Fantoni, l'azzurro che si è qualificato per Tokyo2020, è in rampa di lancio. Guidat ...Due bei match di pallacanestro, le finali di fioretto a squadre e del nuoto, ma anche volley e golf: tutto quello che c'è da seguire ...