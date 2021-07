Testa condizione scintillante, ora il match più duro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Irma Testa, nei quarti del torneo dei pesi piuma (57 kg), supera la canadese Caroline Veyre con verdetto unanime e vola in semifinale. Almeno il bronzo è quindi garantito. Sabato, in semifinale, alle ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Irma, nei quarti del torneo dei pesi piuma (57 kg), supera la canadese Caroline Veyre con verdetto unanime e vola in semifinale. Almeno il bronzo è quindi garantito. Sabato, in semifinale, alle ...

