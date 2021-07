(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Giuseppe Anzalone della Segreteria Provinciale Filtcgil Av/Bn che denuncia un’aggressione nei confronti di un’dell’autolinea Bizzarro. “Con la presente, vogliamo esprimere la massima vicinanza al collega Michele, dipendente dell’autolinea Bizzarro e denunciare come FILT CGIL AV/BN, l’ultimo grave episodio di aggressione che si è verificato lunedì nei pressi deldi. Il fenomeno ormai è ampiamente noto e si è accentuato nel contesto pandemico in virtù del fatto che i Decreti Governativi e le Ordinanze regionali hanno ...

Advertising

anteprima24 : ** #Terminal di ##Benevento: #Autista aggredito con pugni e testata ** - ilvaglio1 : Comunali - Terminal, parlano gli architetti: “Progetto solo nostro, polemica pretestuosa” #comunali #civico22… - anteprima24 : ** Proposta #Terminal, parlano gli #Architetti: “Progetto solo nostro, da #Corona parole capziose” **… - anteprima24 : ** Progetto Terminal, Basile replica a Corona: 'Ti hanno informato male' ** - anteprima24 : ** #Terminal, #Altra#Benevento: '#Perifano presenta un #Progetto sponsorizzato da #Civico22' **… -

Ultime Notizie dalla rete : Terminal Benevento

anteprima24.it

RICONOSCIAMO ALBERI E NIDI di uccelli nel Bosco diffuso/ Zona SUD (con Marcello Stefanucci e Jessica Izzo, LIPU). Max 8 bambini per laboratorio. Obbligatoria presenza e custodia ......tra l'eccellente facoltà di Ingegneria informatica e il sito internet del Comune di... Angelo Moretti poi interviene in merito al progetto di riqualificazione dell'areaillustrato ...Scrivono gli architetti Francesco Carbone e Alfredo Chiariotti: “Leggiamo con stupore la nota di Gabriele Corona sulla presentazione alla stampa di ieri mattina del nostro progetto TIBE sull’area del ...“Il candidato sindaco Luigi Diego Perifano in una conferenza stampa ha ribadito le critiche al progetto Lumode per l’area ex La Salle e Piazza Risorgimento che Altrabenevento sta avversando dal 2016.