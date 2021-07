Si cercano i colpevoli per il drammatico incendio in Sardegna: aperto un fascicolo contro ignoti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sarà importante trovare i colpevoli che hanno appiccato il fuoco in Sardegna: per domare il rogo ci sono voluti giorni. La Procura della Repubblica di Oristano ha aperto un fascicolo contro ignoti con ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sarà importante trovare iche hanno appiccato il fuoco in: per domare il rogo ci sono voluti giorni. La Procura della Repubblica di Oristano hauncon ...

