Shomurodov, la Roma insiste. Adesso il Genoa può cedere (Di mercoledì 28 luglio 2021) Eldor Shomurodov, attaccante classe '95 di 26 anni, in uscita dal Genoa piace alla Roma ed ha una valutazione tra i 15 e i 20 milioni. Una trattativa che era stata anticipata da Sportitalia domenica 25 luglio e che sta andando avanti a conferma del forte gradimento del club giallorosso nei riguardi dell'attaccante uzbeko. Dopo l'esperienza al Rostov, in Russia, la scorsa stagione è arrivato in Italia grazie al Genoa che decise di investire sulle doti del giocatore, considerato in patria una vera leggenda visto che viene soprannominato il Messi uzbeko. Alla sua prima esperienza in Serie A, è sceso in campo 31 volte ed ha ...

