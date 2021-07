Roberto Gualtieri | ' Io | l' ultimo treno per Roma'

Advertising

gualtierieurope : Una gestione migliore dei #rifiuti; #trasporti più efficienti, sicuri e sostenibili; un nuovo modello di… - gualtierieurope : 104 decessi sulle strade a #Roma. Sono numeri che parlano da soli, purtroppo. Serve un cambio di passo immediato pe… - gualtierieurope : Ecco come stanno le cose sui #rifiuti a #Roma. È tempo di voltare pagina. Questa vergogna deve finire. E finirà!… - romatoday : RT @gualtierieurope: Una gestione migliore dei #rifiuti; #trasporti più efficienti, sicuri e sostenibili; un nuovo modello di #ediliziapopo… - pietrogiliberti : Roberto Gualtieri, @gualtierieurope, candidato sindaco di Roma della coalizione di centrosinistra, incobtra i volo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Gualtieri

Michetti non farà nessun appello a favore del vaccino? "È una cosa gravissima e inaccettabile, il sindaco è responsabile della salute dei cittadini" : durissimoai microfoni di In onda. Il candidato sindaco a Roma per il Centrosinistra ha commentato così le dichiarazioni del suo principale competitor: "I sindaci devono fare un appello ai ...Il candidato sindaco di centrosinistra racconta a RomaToday il suo programma e come immagina Roma nel ...Elezioni Roma, il programma di Roberto Gualitieri. Di Roberto Gualtieri dicono tutti sia uno preciso, puntuale, pignolo. Pesa tutto: proposte, toni, parole. Cinquanta minuti di in ...Roma, il candidato sindaco Roberto Gualtieri: "Il candidato della Destra e la Raggi non promettono nulla di buono per questa città" ...