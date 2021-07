Advertising

TgLa7 : Dl #Recovery: Senato approva fiducia con 213 si', e' legge - NewSicilia : #Newsicilia Oggi il #DecretoRecovery ha passato anche il secondo step ed è legge - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Recovery, il Senato approva la fiducia al decreto con 213 sì: è legge #Recovery - MaggioreSimona : RT @LaStampa: Senato, via libera definitivo: il decreto Recovery diventa legge - messveneto : Senato, via libera definitivo: il decreto Recovery diventa legge: Doveva arrivare entro il 30 luglio, venerdì, il v… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Senato

Disco verde dell'Aula delalla fiducia chiesta dal Governo sul Dl semplificazioni - governance Pnrr (il cosiddettoplan), nel testo gia' approvato dalla Camera. I voti a favore sono stati 213, i contrari 33, ...Ilha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto. I voti a favore sono stati 213, quelli contrari 33. Il provvedimento riceve dunque l'ok definitivo da parte del Parlamento e ...ITALIA - Con 213 sì il Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sul Decreto Recovery. I no, in netta minoranza, sono stati soltanto 33. In via ...Il Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto Recovery. I sì sono stati 213, i no 33. Il provvedimento è quindi approvato in via definitiva dal Parlamento a due giorni dalla scadenza ...