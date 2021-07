Raphael Varane al Manchester Utd | arriva l’ufficialità

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Nella tarda serata di ieri èta l’ufficilialità di ciò che si sapeva da qualche giorno:passa alUtd per una cifra intorno ai 50 milioni più bonus. I Red Devils hanno chuso la trattativa con il Real Madrid che dopo Ramos perde un altro alfiere della sua difesa.passa alUtd:affare fatto? I Red Devils non badano a spese e, dopo gli 85 milioni di euro versati nelle casse del Borussia Dortmund per Sancho, strappano per 50 milioni al Real Madrid il difensore francese che con Maguire formerà una delle coppie ...

Commenta per primoè un nuovo calciatore del Manchester United . Il club inglese ha infatti annunciato in una nota sul proprio sito di aver raggiunto un accordo con il Real Madrid per il trasferimento del ...lascia il Real Madrid. Il difensore francese è un nuovo giocatore del Manchester United. C'è il comunicato© Getty ImagesOra è arrivato anche l'annuncio ufficiale. La notizia era ...Indiscrezioni dei giornali inglesi anche se pare difficile che la Juve lo lasci Intanto Kessie chiarisce ogni dubbio: «Voglio restare al Milan per sempre» ...Il Manchester United ha ufficializzato l'accordo con il Real Madrid per l'acquisto di Varane: ma i red devils dovranno attendere la fine della quarantena del francese prima di averlo a disposizione ...