Paris Hilton, arriva la dolce notizia che tutti aspettavano (Di mercoledì 28 luglio 2021) A lungo Paris Hilton ha sognato di avere un bambino e a quanto pare questo sogno si sta realizzando, come è stato recentemente confermato. Paris Hilton è rimasta incinta del fidanzato Carter Reum e ha anche annunciato una lista dei nomi probabili per il prossimo nascituro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paris Hilton (@ParisHilton) Dopo Paris, anche London e Milan… Presto, Paris Hilton diventerà anche la moglie del suo ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 28 luglio 2021) A lungoha sognato di avere un bambino e a quanto pare questo sogno si sta realizzando, come è stato recentemente confermato.è rimasta incinta del fidanzato Carter Reum e ha anche annunciato una lista dei nomi probabili per il prossimo nascituro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Dopo, anche London e Milan… Presto,diventerà anche la moglie del suo ...

Advertising

VelvetMagIta : Dopo gli ultimi rumors, #Paris Hilton smentisce la gravidanza: “Non sono incinta, non ancora” #VelvetMag #Velvet - PasqualeMarro : #ParisHilton è incinta, l’ereditiera in attesa del primo figlio con #CarterReum - zazoomblog : Paris Hilton smentisce la gravidanza: “Non sono incinta non ancora” - #Paris #Hilton #smentisce #gravidanza: - infoitcultura : Paris Hilton incinta del primo figlio - infoitcultura : Paris Hilton è incinta: primo figlio in arrivo per l’ereditiera -