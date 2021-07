Olimpiadi | Fognini perde la testa | “Sei un frocio | sei un frocio | perchè… ” VIDEO

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il tennista azzurro Fabionella mattinata italiana, è stato eliminato dalledi Tokyo, sconfitto in tre set dal russo Medvedev (numero due del seeding), ma a far parlare del ligure purtroppo, è stato ancora una volta per una sua espressione infelice, soprattutto in una manifestazione come quella olimpica. Il suo sfogo che ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La fiamma olimpica di Tokyo 20202024: ammesse nuove discipline Atp Montecarlo è una grande Italia Atp Montecarlo l’Italia avanza...

Eurosport_IT : Pellegrini, Quadarella, Fognini, Giorgi, Ganna, Italbasket, Italvolley e sciabola: ci aspetta una notte piena di az… - SkySport : Italia alle Olimpiadi, i risultati degli azzurri: Fognini-Giorgi out, Ganna 5° nella crono #SkySport #Tokyo2020 - CorSport : #Olimpiadi, #Fognini arrabbiatissimo: lancia la racchetta e la spacca - _Next_to_you_ : Fognini umanamente vale zero. Ho provato una forte vergogna ad essere rappresentata ad un evento così importante da… - Profilo3Marco : RT @CorSport: #Olimpiadi, #Fognini arrabbiatissimo: lancia la racchetta e la spacca -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Fognini

Il video in cui Fabiosbotta usando la f word sta diventando virale, ma per adesso il tennista non ha commentato. In caso di scuse mi auguro solo di non leggere il classico 'ho tanti amici ...Nottata agrodolce per l' Italia alledi Tokyo 2020 : il bottino recita 3 medaglie più una virtuale già messa in carniere da ... con Fabioe Camila Giorgi eliminati. Solo decima Elisa ...Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il tennista Fabio Fognini esce agli ottavi battuto da Daniil Medvedev e durante il match impreca: "Sei un frocio".Il tennista azzurro Fabio Fognini nella mattinata italiana, è stato eliminato dalle Olimpiadi di Tokyo, sconfitto in tre set dal russo Medvedev (numero due del ...