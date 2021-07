Olimpiadi | Burdisso | ' rimpianti ci sono | sto soffrendo un po' di ansia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) - "Ho gareggiato meglio non è stato uno dei migliori tempi ma nelle finali come questa conta chi mette la mano davanti e fortunatamentearrivato terzo, anche se un po' diciperché se fossi arrivato al pieno delle mie potenzialità fisiche e mentali un secondo posto c'era". Lo ha detto l'azzurro Federicodopo la medaglia di bronzo nei 200 farfalla. "Stomolto di tensione ein questi giorni. Non mi è mai capitato, nonun ragazzo ansioso, che si stressa facilmente, però è più grande di me questa ...