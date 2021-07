Mobilità, tecnologie a bassa emissione: dall’Ue 122 mln per decarbonizzare l’economia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Per la prima volta dalla creazione del Fondo per l’Innovazione, l’Unione europea sta investendo 118 milioni di euro in 32 piccoli progetti innovativi situati in 14 Stati membri dell’Ue, in Islanda e in Norvegia. Le sovvenzioni sosterranno progetti volti a portare sul mercato tecnologie a basse emissioni di carbonio nelle industrie ad alta intensita’ energetica, nel settore dell’ idrogeno, dello stoccaggio di energia e delle energie rinnovabili. Oltre a queste sovvenzioni, 15 progetti situati in 10 Stati membri dell’Ue e in Norvegia beneficeranno di un’assistenza allo sviluppo per un valore fino a 4,4 milioni di euro. Il vicepresidente esecutivo Timmermans ha dichiarato: ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Per la prima volta dalla creazione del Fondo per l’Innovazione, l’Unione europea sta investendo 118 milioni di euro in 32 piccoli progetti innovativi situati in 14 Stati membri dell’Ue, in Islanda e in Norvegia. Le sovvenzioni sosterranno progetti volti a portare sul mercatoa basse emissioni di carbonio nelle industrie ad alta intensita’ energetica, nel settore dell’ idrogeno, dello stoccaggio di energia e delle energie rinnovabili. Oltre a queste sovvenzioni, 15 progetti situati in 10 Stati membri dell’Ue e in Norvegia beneficeranno di un’assistenza allo sviluppo per un valore fino a 4,4 milioni di euro. Il vicepresidente esecutivo Timmermans ha dichiarato: ...

Advertising

StradeAnas : ??La #SS51 “di Alemagna” è la prima strada in Italia attrezzata con tecnologie in grado di connettere in tempo reale… - tuttoggi : TORINO (ITALPRESS) – La società quotata francese Nhoa, ex Engie Eps, che sviluppa tecnologie per la mobilità sosten… - martafana : @ldibartolomei @MassimoFranchi @vicaridaniele @fiomnet Ma c'è tutto un altro grande elefante nella stanza: produzio… - ebookgratisnet : RT @ElettTech: Nuovo #eBook prodotto da @MouserElecEU in collaborazione con @NXP che esplora le strategie per consentire una mobilità sicur… - oplites : evidenzia i Paesi BRICS (Brasile Russia India Cina Sudafrica) che resistono alla totale decarbonizzazione dell’econ… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità tecnologie Stazione, cervellone da 18 milioni per regolarizzare il servizio ... in primis dall'assessore alla Mobilità in Loggia Federico Manzoni. "Avere una stazione predisposta con le migliori tecnologie è la precondizione per continuare a incrementare la rete dei servizi ...

Education, la sfida per l'innovazione nel nuovo anno scolastico parte dai Pc ... offrendo tecnologie tanto sicure quanto semplici da utilizzare e, soprattutto, capaci di offrire ... eventualmente, anche in mobilità. Asus BR1100 offre il Wifi 5 , che permette di seguire le lezioni e ...

Mobilità, tecnologie a bassa emissione: dall'Ue 122 mln per decarbonizzare l'economia - Ildenaro.it Il Denaro ... in primis dall'assessore allain Loggia Federico Manzoni. "Avere una stazione predisposta con le miglioriè la precondizione per continuare a incrementare la rete dei servizi ...... offrendotanto sicure quanto semplici da utilizzare e, soprattutto, capaci di offrire ... eventualmente, anche in. Asus BR1100 offre il Wifi 5 , che permette di seguire le lezioni e ...