L'isolamento 'non ha protetto i più deboli': rischio di morte cinque volte maggiore, lo studio (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'isolamento potrebbe non essere riuscito a proteggere le persone più a rischio dal e dalla . Uno studio dell'Università di Glasgow dalla ha dimostrato che le persone vulnerabili avevano otto volte ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'potrebbe non essere riuscito a proteggere le persone più adal e dalla . Unodell'Università di Glasgow dalla ha dimostrato che le persone vulnerabili avevano otto...

Advertising

Yogaolic : RT @mattinodinapoli: #VarianteDelta, l'isolamento «non ha protetto i più deboli»: rischio di morte cinque volte maggiore - 50GENNY : @PaoloBorg ed aumentano anche quelli in Isolamento Domiciliare, ma non fanno testo?? @robersperanza - mattinodinapoli : #VarianteDelta, l'isolamento «non ha protetto i più deboli»: rischio di morte cinque volte maggiore - CarlGustavJung9 : @marilenagasbar1 @vivere_svizzera @di_ogre @nonsolopierina @DonnaRoma71 @giacomopeli non utilizzare idrossiclorochi… - Mara13437851 : RT @ilmessaggeroit: #variante delta, l'isolamento «non ha protetto i più deboli»: rischio di morte cinque volte maggiore -