Le nozze segrete e milionarie di Gabriel Jagger | figlio di Mick e Jerry Hall

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Mentre tutti gli occhi del gossip erano puntati sul matrimonio di lady Kitty Spencer che ha detto «sì», a Roma, al miliardario sudafricano Michael Lewis, nel Regno Unito si svolgevano in segreto altre nozze milionarie: quelle di Gabriel Jagger, 23 anni, figlio minore di Mick Jagger e Jerry Hall, con la socialite svizzera Anouk Winzenried. La coppia, come rivelato da Tatler, ha scelto come location Holmwood House, la tenuta da 11 milioni di sterline nell’Oxfordshire di proprietà di Rupert Murdoch, sposato dal 2016 con la Hall e, quindi, patrigno dello sposo.

