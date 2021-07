Jessica vuota il sacco sul tentatore Davide. È successo a Temptation Island un mese dopo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Alessandro e Jessica un mese dopo Temptation Island 2021 hanno confermato la decisione presa al falò, quella di chiudere la relazione che durava da ben sette anni. La notte di baci e coccole della ragazza con il single Davide, mostrata durante la diretta della quinta puntata, ha fatto infuriare il giovane milanese che ha chiesto il falò di confronto anticipato. E non poteva essere diversamente, in effetti. Jessica ha passato la notte con il single Davide tra baci, coccole e microfoni nascosti per non farsi ascoltare. “È un anno e mezzo che non abbiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Alessandro eun2021 hanno confermato la decisione presa al falò, quella di chiudere la relazione che durava da ben sette anni. La notte di baci e coccole della ragazza con il single, mostrata durante la diretta della quinta puntata, ha fatto infuriare il giovane milanese che ha chiesto il falò di confronto anticipato. E non poteva essere diversamente, in effetti.ha passato la notte con il singletra baci, coccole e microfoni nascosti per non farsi ascoltare. “È un anno e mezzo che non abbiamo ...

shooken_ : NO LA ODIO QUWSTA STUPIDA MI URTA PROPRIO SEI UNA GATTA MORTA STUPIDA VUOTA E PRIVA DI CONTENUTI JESSICA SEI VERGOG… - weakvisions : Poi il sentimento può svanire ma porca puttana Jessica sei proprio senza cuore vuota egoista arrogante sbruffona e… - AngelaEhBasta : Posso dire che tra Alessandro e Jessica non so chi è più imbarazzante? #Temptationisland lui egocentrico e pieno di… -