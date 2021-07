Jesi, la consigliera sventola la bandiera della Repubblica di Salò in diretta Zoom. La denuncia del comitato: “Un reato, ora provvedimenti” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tra i consiglieri comunali di Jesi quel foglio con bandiera tricolore e aquila nera sembra passare inosservato. Nessuno degli eletti impegnati nella discussione in Commissione pare accorgersi che quel ventaglio improvvisato della collega Chiara Cercaci porta i simboli fascisti della Repubblica di Salò. E nessuno dice una parola. Il dettaglio non sfugge ad alcuni cittadini impegnati a seguire la riunione via Zoom. E così lo screenshot con la consigliera nostalgica finisce subito sui social e sui giornali locali. “La consigliera comunale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tra i consiglieri comunali diquel foglio contricolore e aquila nera sembra passare inosservato. Nessuno degli eletti impegnati nella discussione in Commissione pare accorgersi che quel ventaglio improvvisatocollega Chiara Cercaci porta i simboli fascistidi. E nessuno dice una parola. Il dettaglio non sfugge ad alcuni cittadini impegnati a seguire la riunione via. E così lo screenshot con lanostalgica finisce subito sui social e sui giornali locali. “Lacomunale ...

Advertising

angelo_di_dio : RT @PBerizzi: Massi, un po' di arietta fresca ?? Jesi, la gaffe della consigliera 'nostalgica': usa la bandiera dell'Rsi come ventaglio ht… - Debora72174569 : RT @PBerizzi: Massi, un po' di arietta fresca ?? Jesi, la gaffe della consigliera 'nostalgica': usa la bandiera dell'Rsi come ventaglio ht… - zazoomblog : Jesi la consigliera sventola la bandiera della Repubblica di Salò in diretta zoom. La denuncia del comitato: “Un re… - AlMaran83 : RT @PBerizzi: Massi, un po' di arietta fresca ?? Jesi, la gaffe della consigliera 'nostalgica': usa la bandiera dell'Rsi come ventaglio ht… - alex_orlowski : RT @PBerizzi: Massi, un po' di arietta fresca ?? Jesi, la gaffe della consigliera 'nostalgica': usa la bandiera dell'Rsi come ventaglio ht… -