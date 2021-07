Inter, Vidal: “Ho parlato con la società, c’è un bel rapporto. Inzaghi? Un allenatore importante” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Arturo Vidal, ai microfoni di Inter TV prima dell’amichevole contro il Crotone, ha fatto il punto della situazione in casa nerazzurra e ha parlato del proprio futuro. Ecco le sue parole: Sulla voglia di iniziare una nuova stagione “Tantissima. Lo scorso anno non è stato bellissimo per me, ho perso gli ultimi due o tre mesi per infortunio. Voglio stare bene e far sapere a tutto il mondo chi è Vidal. Ho parlato con la società, c’è un bel rapporto: loro hanno tanta fiducia in me, quest’anno deve essere il migliore”. Sugli obiettivi dell’Inter “L’anno scorso ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 luglio 2021) Arturo, ai microfoni diTV prima dell’amichevole contro il Crotone, ha fatto il punto della situazione in casa nerazzurra e hadel proprio futuro. Ecco le sue parole: Sulla voglia di iniziare una nuova stagione “Tantissima. Lo scorso anno non è stato bellissimo per me, ho perso gli ultimi due o tre mesi per infortunio. Voglio stare bene e far sapere a tutto il mondo chi è. Hocon la, c’è un bel: loro hanno tanta fiducia in me, quest’anno deve essere il migliore”. Sugli obiettivi dell’“L’anno scorso ...

Advertising

ZZiliani : LA MIGLIORE DEL GIORNO #Vidal ha un ingaggio di 6,5 milioni netti, 10 lordi e non 13 grazie al Decreto Crescita. Or… - RetwInter : RT @Ale_Rimi: #Vidal: 'Voglio tornare al top. L'#Inter si fida di me'. - sportli26181512 : Vidal: 'Fiducia reciproca con l'Inter. Farò meglio dell'anno scorso. Punto allo scudetto e su Inzaghi...': Intervis… - cmdotcom : #Vidal: 'Fiducia reciproca con l'#Inter. Farò meglio dell'anno scorso. Punto allo scudetto e su #Inzaghi...'… - GrecoCrescenzo3 : RT @internewsit: Vidal: «Ho parlato con la società, ha fiducia in me! Tanta voglia di giocare» - -