Incidente a Capri, i sindaci ad Atc: "Troppi disagi, subito misure" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapri (Na) – Vertice in municipio a Capri tra i rappresentanti dell'ATC, la società che gestisce i trasporti pubblici su gomma, e le due Amministrazioni allo scopo di trovare una soluzione tampone in attesa che la situazione torni alla normalità. Dopo il sopralluogo a Marina Grande Magistrati, tecnici, funzionari e vigili del fuoco, si sono impegnati a studiare la rimozione della cabina del minibus che giovedì era precipitato con i passeggeri a bordo dall'alto della scarpata della provinciale Marina Grande – Capri. Alla riunione erano presenti il sindaco di Capri Marino Lembo, il vicesindaco di ...

