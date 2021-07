"I no vax non sono più del 3%. Il 50% degli italiani vuole l'obbligo vaccinale": lo studio (Di mercoledì 28 luglio 2021) La grande maggioranza degli italiani è favorevole al vaccino, i no-vax sono meno del 3%. Il dato emerge da uno studio dell’Università Statale di Milano, il ResPOnsE Covid-19, che ha analizzato l’opinione degli italiani sul virus e le somministrazioni: gli italiani contrari ai vaccini sono uno ogni 20, a fronte di uno su due favorevoli all’obbligo vaccinale.Si legge sulla Stampa: Le analisi del rapporto si riferiscono ai dati di tre rilevazioni: la prima (15.000 persone coinvolte) è basata su interviste quotidiane dal 6 ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) La grande maggioranzaè favorevole al vaccino, i no-vaxmeno del 3%. Il dato emerge da unodell’Università Statale di Milano, il ResPOnsE Covid-19, che ha analizzato l’opinionesul virus e le somministrazioni: glicontrari ai vacciniuno ogni 20, a fronte di uno su due favorevoli all’.Si legge sulla Stampa: Le analisi del rapporto si riferiscono ai dati di tre rilevazioni: la prima (15.000 persone coinvolte) è basata su interviste quotidiane dal 6 ...

Ultime Notizie dalla rete : vax non Un pezzo di Lega in piazza contro il Green Pass Ma non sono 'no vax', non ho niente contro chi si vaccina. Allo stesso tempo però non vedo perché si debba imporre a qualcuno di farlo contro la sua volontà. In piazza ci sono tantissimi vaccinati". ...

Green pass e vaccini: faccia a faccia Draghi - Salvini Per quanto riguarda i vaccini, Matteo Salvini ribatte sulla libertà di scelta: " Non c'è mondo diviso in no vax e sì vax. Le libertà per me sono sacre, invito tutti coloro che rischiano la vita a ...

Chi sono i no vax: i due volti di chi rifiuta il vaccino in Italia IL GIORNO MODENA - Due fisioterapiste no vax rischiano la retribuzione senza il vaccino Se il lavoratore rifiuta il siero contro il Covid, l'azienda può sospenderlo dal servizio e congelare la sua retribuzione. Così stabilisce il Tribunale di Modena con una sentenza dello scorso 23 lugli ...

Green passa scuola, Donvito (Aduc): “Lega e M5s strizzano l’occhio ai No-vax” Donvito si interroga: “Cosa significa l’intento di Draghi (‘Costi quel che costi a settembre la scuola deve ricominciare in presenza’), considerato che una dose (ammesso che la facciano e anche consid ...

