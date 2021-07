Giustizia, telefonata Draghi-Letta: “Impegno del Pd per la mediazione” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il leader del Partito Democratico ha ribadito al premier il sostegno «per un riforma attesa da anni» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il leader del Partito Democratico ha ribadito al premier il sostegno «per un riforma attesa da anni»

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia telefonata L'ultima mediazione per la riforma della giustizia ... con insistenza, tiene a sottolineare le dichiarazioni della responsabile Giustizia della Lega, ... Linea ribadita al presidente del Consiglio, in una telefonata in serata. Fatto sta che si fa insistente ...

Green Pass: prossima settimana dl su scuola e trasporti. Il governo, prima la giustizia Matteo Salvini, che oggi ha sentito più volte la senatrice Giulia Bongiorno, ha ribadito in una telefonata al presidente del Consiglio Mario Draghi la linea della Lega sulla giustizia: non possono ...

Al termine di un'altra giornata di stallo sulla giustizia, con i vari big di maggioranza che parlavano apertamente di "impasse" dopo la riunione a via Arenula con la stessa Cartabia e i capigruppo in ...

Marta Cartabia, ministra della Giustizia - Lapresse Anche Salvini alza la posta sui «processi per droga». Il premier irritato: non accetto rinvii. Forse rivede Conte. Vertice tra la ministra Cartabia e i capigruppo in commissione ...

