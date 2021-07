Genoa, colpo Hernani dal Parma: tutti i dettagli dell’operazione (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato Genoa: il club rossoblù ha piazzato il colpo Hernani dal Parma. tutti i dettagli dell’affare per il centrocampista Il Genoa ha piazzato il colpo Hernani dal Parma. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista brasiliano lascerà così il club ducale dopo la retrocessione in Serie B. In aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato: il club rossoblù ha piazzato ildaldell’affare per il centrocampista Ilha piazzato ildal. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista brasiliano lascerà così il club ducale dopo la retrocessione in Serie B. In aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Pa_Tos83 : Bel colpo per il Genoa e per il Fantacalcio - parlodicalcio : ??CLAMOROSO GENOA?? Il Grifone starebbe trattando con la #Roma per un doppio colpo, il Primo di cui se ne era parlato… - sportli26181512 : Genoa, UFFICIALE: preso un difensore classe 2002: Colpo in prospettiva per il Genoa che dopo un mezzo campionato in… - STnews365 : Pedro-Roma, sarà addio: il Genoa sogna il grande colpo Pedro escluso dai convocati per il ritiro della Roma: lo spa… - GoalItalia : Pedro fuori dai piani di Mourinho e della Roma: spunta la suggestione Genoa ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa colpo Genoamania, il Grifone che verrà: la situazione in attacco ...della Dinamo Kiev è stato di fatto già bloccato dai liguri che tuttavia prima di affondare il colpo ... 23enne centravanti serbo del Real Madrid che, secondo la stampa spagnola, il Genoa avrebbe buone ...

Roma, rinnovo vicino per Pellegrini. E anche Dzeko sembra restare ... centravanti uzbeko in forza al Genoa : la Roma è pronta ad offrire fino a 15 milioni di euro per ... che alla sua prima stagione sulla panchina della Roma non vorrà certo sbagliare nemmeno un colpo. ...

Genoa, un colpo per l’attacco: in arrivo Hernani dal Parma Il Secolo XIX Sky: “La Roma fa sul serio per il colpo Shomurodov: sì di Mou, c’è il prezzo” Come fa sapere Sky Sport, la Roma sta facendo sul serio per Eldor Shomurodov come nuovo possibile colpo in attacco. Arriva infatti il sì di José Mourinho perché l’operazione ...

Calciomercato, sfida tra Juventus e Milan per Kaio Jorge Si profila sempre di più un derby tutto italiano di calciomercato tra Juventus e Milan per il talento brasiliano Kaio Jorge. Ecco tutte le trattative ...

...della Dinamo Kiev è stato di fatto già bloccato dai liguri che tuttavia prima di affondare il... 23enne centravanti serbo del Real Madrid che, secondo la stampa spagnola, ilavrebbe buone ...... centravanti uzbeko in forza al: la Roma è pronta ad offrire fino a 15 milioni di euro per ... che alla sua prima stagione sulla panchina della Roma non vorrà certo sbagliare nemmeno un. ...Come fa sapere Sky Sport, la Roma sta facendo sul serio per Eldor Shomurodov come nuovo possibile colpo in attacco. Arriva infatti il sì di José Mourinho perché l’operazione ...Si profila sempre di più un derby tutto italiano di calciomercato tra Juventus e Milan per il talento brasiliano Kaio Jorge. Ecco tutte le trattative ...