Francia eliminata dalle Olimpiadi | Gignac | «Troppi pasticci Nel 2024…»

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Andre-Pierreha commentato duramente l’eliminazione delladai Giochi Olimpici di Tokyo: le sue parole Andre-Pierreha commentato duramente l’eliminazione delladai Giochi Olimpici di Tokyo. Le sue parole. «Non voglio trovare scuse. Ho detto che sarei andato in guerra con questo gruppo, e l’ho fatto fino alla fine. Ma spero che nel 2024, visto che giocheremo in casa, si faccia una squadra per arrivare in fondo e spero che nessuno metta i bastoni tra le ruote. Giochi “ati” in questo modo mettono in difficoltà il tuo Paese, non è accettabile». L'articolo proviene da ...

Commenta per primo Definiti i quarti di finale del torneo di calcio maschile di Tokyo 2020, non senza sorprese. Va avanti la Costa d'Avorio di Kessie, mentre lache vieneai gironi : sonoro lo 0 - 4 subito dai transalpini contro i padroni di casa del Giappone, una sconfitta che regala al Messico il secondo posto e la qualificazione. ...Brasile e Costa d'Avorio sono in testa nel gruppo D con 4 punti, giàl'Arabia Saudita ma ... è il Giappone padrone di casa che nel gruppo A comanda su Messico e, attenzione però ...28 luglio 2021 Stop alla quarantena per i viaggiatori vaccinati in arrivo dall'Unione europea e dagli Stati Uniti e in ingresso in Inghilterra e Scozia. La svolta è stata annunciata oggi con l'attesa ...Il centrocampista: "L'ho detto anche ai compagni italiani: noi della Svizzera abbiamo eliminato la Francia per l'Italia, per spianarle il cammino" ...