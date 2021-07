De Donno e il plasma iperimmune: terapie alternative e incertezze della statistica (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono in corso le indagini per fare luce sulla morte del dottor Giuseppe De Donno, ex-primario del reparto di Pneumologia all’ospedale Carlo Poma di Mantova. Da circa due mesi, il professore aveva lasciato l’ospedale per diventare medico di base nel mantovano. In molti avevano spiegato la scelta con la delusione per il mancato riconoscimento della terapia a base di «plasma iperimmune», da lui messa a punto nell’ospedale nelle prime fasi della pandemia. E ora i sostenitori delle tesi di De … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono in corso le indagini per fare luce sulla morte del dottor Giuseppe De, ex-primario del reparto di Pneumologia all’ospedale Carlo Poma di Mantova. Da circa due mesi, il professore aveva lasciato l’ospedale per diventare medico di base nel mantovano. In molti avevano spiegato la scelta con la delusione per il mancato riconoscimentoterapia a base di «», da lui messa a punto nell’ospedale nelle prime fasipandemia. E ora i sostenitori delle tesi di De … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

