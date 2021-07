Come volevasi dimostrare, l’Antitrust non ha sollevato eccezioni sull’accordo Tim-Dazn (Di mercoledì 28 luglio 2021) Com’era prevedibile, non c’è stato luogo a procedere in merito al ricorso – presentato inizialmente da Sky davanti all’Antitrust – sull’accordo per la distribuzione dei diritti televisivi sulla Serie A (per il prossimo triennio) che vede in piena collaborazione il tandem Dazn-Tim. Secondo Sky, l’accordo – che andrebbe ad aggregare intorno alla stessa posizione (quella di Tim) il maggior fornitore di banda ultralarga in Italia e la telcom che può distribuire i diritti televisivi acquisiti da Dazn nell’asta aperta dalla Lega Serie A – sarebbe stato in conflitto d’interessi. Qualche settimana fa, l’Antitrust ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Com’era prevedibile, non c’è stato luogo a procedere in merito al ricorso – presentato inizialmente da Sky davanti alper la distribuzione dei diritti televisivi sulla Serie A (per il prossimo triennio) che vede in piena collaborazione il tandem-Tim. Secondo Sky, l’accordo – che andrebbe ad aggregare intorno alla stessa posizione (quella di Tim) il maggior fornitore di banda ultralarga in Italia e la telcom che può distribuire i diritti televisivi acquisiti danell’asta aperta dalla Lega Serie A – sarebbe stato in conflitto d’interessi. Qualche settimana fa,...

Advertising

NicolaMorra63 : #Cartabia ha chiesto di porre la questione di fiducia sulla riforma della giustizia da lei proposta. CVD. Come Vole… - cadononannego : Come volevasi dimostrare sono tutta dolori per entrambi i motivi - CremascoV : RT @pestapere: Come volevasi dimostrare, dato il livello medio del personale della scuola, aver dato loro la precedenza nelle vaccinazioni,… - antoniovarese21 : @TV_Italiana E come volevasi dimostrare morning news supera Dedicato alla seconda puntata?????????? - Demostene2000 : @MogMau @LaLaumon @matteosalvinimi Come volevasi dimostrare....per l'omicidio secondo lei è necessaria la querela?… -

Ultime Notizie dalla rete : Come volevasi Proroga scadenza patente e foglio rosa al 2022. Le date ufficiali COME VOLEVASI DIMOSTRARE Alcuni giorni di latenza, poi la circolare ministeriale a chiarire ogni dubbio. E a confermare le nostre proiezioni. Proroga stato di emergenza , uguale proroga scadenza ...

Il Prof. ritorna dall'Esilio Fu.Turistico... ... Che - buona - scuola - che - hai - Per - governarti - meglio - bambina - mia Il - peperoncino - piccante - di - Soverato - e - il - finocchione - di - Suvereto Ed infatti, come volevasi dimostrare, ...

Ddl Zan, dalla Lega 700 emendamenti: 'Li ritiriamo se il Pd dialoga' Agenzia ANSA Dead Space in sconto su Instant Gaming Come volevasi dimostrare, i leak sul ritorno di Dead Space e, in particolare, di un remake si sono rivelati veritieri. Ieri EA ha infatti mostrato l'imminente arrivo di un remake del primo Dead S ...

I VIDEO. CASERTANA. Come volevasi dimostrare: per D’Agostino è tutto un complotto. E allora domattina quereli la Figc Ripubblichiamo in calce all'articolo il nostro pezzo con all'interno il comunicato della Covisoc. Fidejussione con assegni circolari e D'Agostino se la prende con un creditore di 14mila euro e urla al ...

DIMOSTRARE Alcuni giorni di latenza, poi la circolare ministeriale a chiarire ogni dubbio. E a confermare le nostre proiezioni. Proroga stato di emergenza , uguale proroga scadenza ...... Che - buona - scuola - che - hai - Per - governarti - meglio - bambina - mia Il - peperoncino - piccante - di - Soverato - e - il - finocchione - di - Suvereto Ed infatti,dimostrare, ...Come volevasi dimostrare, i leak sul ritorno di Dead Space e, in particolare, di un remake si sono rivelati veritieri. Ieri EA ha infatti mostrato l'imminente arrivo di un remake del primo Dead S ...Ripubblichiamo in calce all'articolo il nostro pezzo con all'interno il comunicato della Covisoc. Fidejussione con assegni circolari e D'Agostino se la prende con un creditore di 14mila euro e urla al ...