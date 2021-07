Cane ucciso a colpi d’arma da fuoco nel Napoletano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un Cane randagio è stato trovato morto, ucciso a causa di ferite d’arma da fuoco, nella serata di ieri ad Ercolano. I carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in via della Barcaiola. Lì – in un terreno incolto – due cittadini del posto impegnati nel volontariato avevano trovato un Cane randagio (del quale avevano tentato di prendersi cura) morto a causa di ferite da arma da fuoco. Sul posto anche i medici dell’Asl veterinaria Napoli 3 Sud di Portici per la successiva autopsia. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unrandagio è stato trovato morto,a causa di feriteda, nella serata di ieri ad Ercolano. I carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in via della Barcaiola. Lì – in un terreno incolto – due cittadini del posto impegnati nel volontariato avevano trovato unrandagio (del quale avevano tentato di prendersi cura) morto a causa di ferite da arma da. Sul posto anche i medici dell’Asl veterinaria Napoli 3 Sud di Portici per la successiva autopsia. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire ...

