Calciomercato Sampdoria: la strategia per vendere (o tenere) Damsgaard (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato Sampdoria, nessuna fretta di cedere Damsgaard: la strategia del club blucerchiato per il danese La fretta è cattiva consigliera. Questo il motto della Sampdoria quando si parla di Mikkel Damsgaard. Il club doriano non ha nessuna fretta di cedere il talento danese, al netto della necessità di far cassa e produrre quei 27 milioni di plusvalenze richiesti da Massimo Ferrero. La fretta potrebbe portare a scegliere l’offerta sbagliata, dove per “sbagliata” si intende non la migliore possibile. A quanto riporta La Repubblica, sarà questa la strategia dei ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021), nessuna fretta di cedere: ladel club blucerchiato per il danese La fretta è cattiva consigliera. Questo il motto dellaquando si parla di Mikkel. Il club doriano non ha nessuna fretta di cedere il talento danese, al netto della necessità di far cassa e produrre quei 27 milioni di plusvalenze richiesti da Massimo Ferrero. La fretta potrebbe portare a scegliere l’offerta sbagliata, dove per “sbagliata” si intende non la migliore possibile. A quanto riporta La Repubblica, sarà questa ladei ...

