BPER aderisce ai Principi per l’Attività Bancaria Responsabile dell’ONU

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) –Banca ha aderito ai Principles for Responsible Banking (PRB), documento programmatico per la sostenibilità del settore bancario sviluppato attraverso una partnership tra banche di tutto il mondo e la Finance Initiative dell’UNEP (il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente). La banca emiliana, come le altre firmatarie, si impegna a definire strategie per la sostenibilità e ad adoperarsi per promuovere e integrare i fattori ESG (Environmental, Social, Governance) all’interno del proprio modello di business. L’impegno assunto è anche quello di misurare l’impatto ambientale e sociale delle proprie attività commerciali, fissando ...

"Siamo molto orgogliosi di avere aderito ai Principles for Responsible Banking della Financial Initiative UNEP - ha commentato Flavia Mazzarella, Presidente diBanca - Questa scelta si inquadra ...C'è anche da dire che, come tanti altri istituti, al Fondo interbancario per la tutela dei depositi, e perciò l'istituto offre a ciascun correntista una copertura assicurativa fino a ...(Teleborsa) - BPER Banca ha aderito ai Principles for Responsible Banking (PRB) dell'ONU, documento programmatico per la sostenibilità del settore bancario sviluppato attraverso una partnership ...MILANO - Il varo del decreto Sostegni bis ripristina gli aiuti fiscali miliardari per le banche che si fonderanno nel 2021. Ma sembra che, nell’attuale fluido scenario di mercato, nessuna banca avvier ...