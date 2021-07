Bob Odenkirk è ricoverato in ospedale (Di mercoledì 28 luglio 2021) È successo tutto in New Mexico. Bob Odenkirk, che abbiamo visto recentemente nel film “Io sono nessuno” (di Ilya Naishuller), ha avuto un collasso ieri sul set di “Better Call Saul” (la stagione finale è prevista su Netflix per i primi mesi del 2022). La star di questa serie televisiva stava girando la sesta e ultima stagione dello spin off di “Breaking Bad“. Non appena Bob ha avuto il collasso, la troupe ha chiamato subito l’ambulanza, che una volta arrivata sul set ha caricato l’attore e lo ha portato in ospedale. Ancora non sappiamo le sue condizioni di salute e la causa del suo collasso, ma l’attore è ancora ricoverato in clinica. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) È successo tutto in New Mexico. Bob, che abbiamo visto recentemente nel film “Io sono nessuno” (di Ilya Naishuller), ha avuto un collasso ieri sul set di “Better Call Saul” (la stagione finale è prevista su Netflix per i primi mesi del 2022). La star di questa serie televisiva stava girando la sesta e ultima stagione dello spin off di “Breaking Bad“. Non appena Bob ha avuto il collasso, la troupe ha chiamato subito l’ambulanza, che una volta arrivata sul set ha caricato l’attore e lo ha portato in. Ancora non sappiamo le sue condizioni di salute e la causa del suo collasso, ma l’attore è ancorain clinica. ...

