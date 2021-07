Bob Odenkirk di Better Call Saul è in ospedale dopo un malore sul set

Advertising

Cey : RT @IlMist: Possiamo cortesemente tenere una finestrella live sulle condizioni di Bob Odenkirk su tutti i canali tv del mondo? Grazie. - pavlov_813 : RT @IlMist: Possiamo cortesemente tenere una finestrella live sulle condizioni di Bob Odenkirk su tutti i canali tv del mondo? Grazie. - flpsq : RT @IlMist: Possiamo cortesemente tenere una finestrella live sulle condizioni di Bob Odenkirk su tutti i canali tv del mondo? Grazie. - auleia1 : RT @BestMovieItalia: Bob Odenkirk ricoverato d’urgenza: l’attore è collassato sul set di Better Call Saul - - IlMist : Possiamo cortesemente tenere una finestrella live sulle condizioni di Bob Odenkirk su tutti i canali tv del mondo? Grazie. -

Ultime Notizie dalla rete : Bob Odenkirk

è stato trasportato d'urgenza in ospedale a seguito di un malore. Lo ha riportato nella notte il sito TMZ , spiegando che l'attore si trovava sul set della serie Better Call Saul , in New ...Preoccupazione in queste ore per tutti i fan della serie Breaking Bad e del suo spinoff Better Call Saul . Uno degli attori più amati,, si trova in queste ore ricoverato in ospedale dopo essere collassato a terra mentre si trovava sul set impegnato nelle riprese in New Mexico. A raccontare i fatti è il magazine online ...Un brutto colpo per la star di Better Call Saul che si trova attualmente in ospedale. Da parte dei fan c'è molta apprensione per le sue condizioni.Preoccupazione in queste ore per tutti i fan della serie Breaking Bad e del suo spinoff Better Call Saul. Uno degli attori più amati, Bob Odenkirk, si trova in queste ore ricover ...