(Di mercoledì 28 luglio 2021) La Superbike conferma un altro top rider. Dopo Toprak Razgatlioglu, che firma con Yamaha per altri due anni, è il turno diprolungare il suo rapporto con la. L’inglese resterà pilota ufficiale della casa di Akashi la prossima stagione, la terza per lui con il team nipponico. “Sono molto contento dire con, il team più vittorioso in questa era della Superbike“, ha commentato il britannico. “Dopo un primo anno strano a causa della situazione globale e una stagione ridotta è stata una buona cosa iniziare quest’anno su piste differenti in modo da poter capire ancora di più ...

automotorinews : ??? #Sbk, Alex #Lowes rinnova con la #Kawasaki ?? Dopo i rinnovi di #Razgatlioglu e #Gerloff, arriva anche il prolun… - P300it : SBK | Alex Lowes rinnova con Kawasaki, contratto biennale ? di Matteo Gaudieri ?? - corsedimoto : SUPERBIKE - Continua a muoversi il mercato #Superbike: ufficiale il rinnovo di Alex #Lowes, #Kawasaki sistema già i… - gponedotcom : Alex Lowes e Kawasaki insieme anche nel 2022: UFFICIALE - Il pilota britannico ha firmato il prolungamento del cont… - infoitsport : Superbike: Alex Lowes a terra, la faccia in ombra del pianeta Kawasaki -

Arrivato in Kawasaki a inizio 2020, Alex Lowes ha ottenuto buoni risultati al fianco di un vero e proprio 'cannibale' della categoria, il sei volte iridato Jonathan Rea. Il britannico classe 1990 ha raccolto una vittoria in Gara - 2 in ...Arrivato in Kawasaki a inizio 2020, Alex Lowes ha ottenuto buoni risultati al fianco di un vero e proprio 'cannibale' della categoria, il sei volte iridato Jonathan Rea. Il britannico classe 1990 ha r ...Nonostante risultati non certo esaltanti, Kawasaki rinnova per due anni il contratto che la lega ad Alex Lowes. Una decisione che ha ottenuto anche il benestare di Rea ...