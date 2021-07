Aldo Montano saluta le sue quinte e ultime Olimpiadi con un argento a squadre nella sciabola

(Di mercoledì 28 luglio 2021), grandissimo della scherma italiana,lealla sua quinta partecipazione con la medaglia d'conquistata dalla squadra maschile di. Quando sale in pedanafinale di Chiba per il settimo assalto contro il sudcoreano Gu Bongil l'Italia è già sotto 17-30. In queste gare vince chi arriva primo a 45 stoccate nei 9 assalti a rotazione che contro avversari fortissimi – già vincitori dell'oro di Londra – appare subito un'impresa. Solo Enrico Berré da Genzano (Roma) prevale in un parziale della finale disputata insieme a ...

Advertising

ItaliaTeam_it : SIAMO D'ARGENTO NELLA SCIABOLA! ???? Luca Curatoli, Enrico Berrè, Aldo Montano e Luigi Samele sul secondo gradino de… - Coninews : SCIABOLATORI D'ARGENTO! ?? Quindicesima medaglia #ItaliaTeam a #Tokyo2020! Enrico #Berrè, Luca #Curatoli, Aldo… - Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Davide_Atta04 : RT @gippu1: Breve omaggio a quel fuoriclasse di Aldo #Montano che saluta lo sport italiano dopo aver contribuito a 5 medaglie olimpiche e 1… - rrrrotondo : RT @SkyTG24: L'Italia è medaglia d'argento a #Tokyo2020 nella prova a squadre di sciabola maschile. Nella finale per l'oro, gli azzurri Luc… -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Montano

Un argento dolcissimo, per salutare la carriera di uno dei più forti e costanti schermidori del mondo :. La copertina è tutta per lui, per il livornese che a novembre compirà 43 anni e ...Dall'ultimo ballo di Federica Pellegrini all'argento della sciabola (con ultima gara di) fino alla storia scritta da Irma Testa e ancora il bronzo nel canottaggio e quello di Burdisso nei 200 farfalla. Nel nostro podcast "Giochi Azzurri" andiamo a rivivere insieme i ...Aldo Montano e la sua quinta Olimpiade. Un'avventura speciale per il campione della sciabola italiana che con i Giochi ha sempre avuto un rapporto speciale. Viene in mente il magico oro di Atene 2004 ...Aldo Montano, grandissimo della scherma italiana, saluta le Olimpiadi alla sua quinta partecipazione con la medaglia d'argento conquistata dalla squadra maschile di sciabola. Quando sale in pedana nel ...