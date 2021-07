80 anni per Riccardo Muti, gli auguri di Brunetta (Di mercoledì 28 luglio 2021) ROMA – “auguri Maestro per i suoi 80 anni in musica! Da persona beneficiata dall’arte di Riccardo Muti e da ministro, voglio ringraziare questo grande italiano perché, nella nostra società sempre più liquida, ci insegna che il fondamento di ogni progresso materiale e morale deve ancorarsi alla bellezza e alla cultura, valori universali”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta (foto), fa gli auguri a Riccardo Muti per i suoi 80 anni. “‘Le vie dell’amicizia’, la manifestazione di cui da decenni è instancabile ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 luglio 2021) ROMA – “Maestro per i suoi 80in musica! Da persona beneficiata dall’arte die da ministro, voglio ringraziare questo grande italiano perché, nella nostra società sempre più liquida, ci insegna che il fondamento di ogni progresso materiale e morale deve ancorarsi alla bellezza e alla cultura, valori universali”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato(foto), fa gliper i suoi 80. “‘Le vie dell’amicizia’, la manifestazione di cui da decenni è instancabile ...

Advertising

fattoquotidiano : Riforma Cartabia, l’Anm di Venezia: “Qui il 59% dei processi d’Appello dura più di due anni. In fumo procedimenti p… - chetempochefa : GRAZIE FEDE ???? Per tutto quello che ci hai regalato in questi 20 anni di carriera e per quest’ultima grande finale… - LiaCapizzi : THE LAST DANCE. Federica Pellegrini chiude con il sorriso 16 anni di carriera leggendaria. E' settima nei 'suoi' 2… - CorazzaEfisia : RT @Capelvenere1: l'Idroscalo...nei primi anni dopo la fine della guerra, quello specchio d'acqua proprio alle porte della città funziona d… - moltoindecisaa : RT @MadameA02: È morta una ragazzina di 11 anni per la variante Delta. Nessuno in famiglia era vaccinato. L'ignoranza continua ad uccidere. -