Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2021 ore 19 | 45

(Di martedì 27 luglio 2021)DEL 27 LUGLIOORE 19.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA. FILE PER LAVORI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE VERSO LATINA. CODE POI SULLA VIA NETTUNESE ALL’ALTEZZA DI PAVONA VERSO CECCHINA. FILE ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI CAVA DEI SELCI VERSO FRATTOCCHIE. PER IL TRASPORTO PUBBLICO RALLENTATA LA CIRCONE DELLA METRO A TRA ANAGNINA E ARCO DI TRAVERTINO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE DI ANAGNINA. DA ERICA ...