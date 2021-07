Tuffi, Olimpiadi Tokyo: dominio cinese nel sincro femminile dalla piattaforma (Di martedì 27 luglio 2021) La Cina riscatta la delusione della finale del sincro maschile dalla piattaforma e si prende la medaglia d’oro nella gara femminile sempre dai 10 metri. Un successo annunciato e dominante per la coppia composta da Chen Yuxi e Zhang Jiaqi, che ha sbaragliato la concorrenza, imponendosi con oltre cinquanta punti di vantaggio sulle avversarie. Un primato mai in discussione già dopo i due obbligatori (111 punti). Successivamente sono arrivati tre Tuffi sempre sopra gli ottanta punti, con un triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato da 86.40 come miglior tuffo. Medaglia di argento per gli Stati Uniti ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) La Cina riscatta la delusione della finale delmaschilee si prende la medaglia d’oro nella garasempre dai 10 metri. Un successo annunciato e dominante per la coppia composta da Chen Yuxi e Zhang Jiaqi, che ha sbaragliato la concorrenza, imponendosi con oltre cinquanta punti di vantaggio sulle avversarie. Un primato mai in discussione già dopo i due obbligatori (111 punti). Successivamente sono arrivati tresempre sopra gli ottanta punti, con un triplo salto mortale e mezzo ritornato raggruppato da 86.40 come miglior tuffo. Medaglia di argento per gli Stati Uniti ...

