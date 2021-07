Temperature esplosive, in arrivo l’ondata di caldo più intensa dell’estate (Di martedì 27 luglio 2021) Italia spaccata in due fino a domani, mercoledì 28 luglio, con forti temporali al Nord e dominio anticiclonico al Sud. Ma lo scenario è destinato a cambiare, con l’anticiclone africano che si espanderà sempre più su tutta Italia, dando vita a quella che potrà essere ricordata come la più forte ondata di calore dell’estate fa sapere iLMeteo.it. Nella giornata di oggi l’instabilità temporalesca interesserà i comparti alpini, quelli prealpini e le pianure, specialmente quelle piemontesi, lombarde, quelle più settentrionali emiliane, fino a gran parte di quelle del Triveneto entro sera. Su questi settori non sono esclusi fenomeni anche molto forti, come grandinate e colpi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) Italia spaccata in due fino a domani, mercoledì 28 luglio, con forti temporali al Nord e dominio anticiclonico al Sud. Ma lo scenario è destinato a cambiare, con l’anticiclone africano che si espanderà sempre più su tutta Italia, dando vita a quella che potrà essere ricordata come la più forte ondata di calorefa sapere iLMeteo.it. Nella giornata di oggi l’instabilità temporalesca interesserà i comparti alpini, quelli prealpini e le pianure, specialmente quelle piemontesi, lombarde, quelle più settentrionali emiliane, fino a gran parte di quelle del Triveneto entro sera. Su questi settori non sono esclusi fenomeni anche molto forti, come grandinate e colpi di ...

