Taranto, reintegrato l'operaio licenziato per un post sulla fiction di Sabrina Ferilli (Di martedì 27 luglio 2021) Riccardo Cristello La giusta causa di licenziamento non sussiste: lo ha stabilito il giudice. Così, Riccardo Cristello, l'operaio tarantino dell'ex ArcelorMittal (oggi Acciaierie d'Italia) licenziato il 7 aprile scorso, dovrà essere reintegrato al lavoro. L'uomo era stato allontanato dall'azienda dopo aver condiviso su Facebook un invito a seguire la fiction «Svegliati amore mio», interpretata da Sabrina Ferilli e ambientata in una imprecisata fabbrica di acciaio che con le sue polveri sottili provocava danni alla salute. Il post era accompagnato da frasi che l'azienda ...

