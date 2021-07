Sulla giustizia la partita nel governo resta incerta. Conte: 'Non minaccio, ma...'.Ipotesi fiducia su un maxi emendamento (Di martedì 27 luglio 2021) resta altissima la tensione nella maggioranza Sulla riforma della giustizia. Conte ha visto i parlamentari del movimento 5 stelle 'Per noi, dice, impossibile votare senza modifiche'. Draghi lavora a ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 27 luglio 2021)altissima la tensione nella maggioranzariforma dellaha visto i parlamentari del movimento 5 stelle 'Per noi, dice, impossibile votare senza modifiche'. Draghi lavora a ...

Advertising

VittorioSgarbi : Ho firmato il referendum sulla giustizia. Fatelo anche voi se volete un Paese più civile e democratico. Fatelo, sop… - LegaSalvini : Vittorio Sgarbi: 'Ho firmato il referendum sulla giustizia. Fatelo anche voi se volete un Paese più civile e democr… - s_margiotta : Qualche riflessione sulla riforma della giustizia e sul ?@pdnetwork? ?@SenatoriPD? ?@clarissadome? ?@NicolaValluzzi… - _TheHalfBlood_ : RT @SimoneAlliva: #Salvini: 'Con il #ddlZan vogliono insegnare ai bimbi di 6 e 7 anni teorie strane per cui non esistono maschietti e femm… - CTodde : RT @PieroSansonetti: Come si può pensare di lasciare la Giustizia italiana nelle mani di un #Csm che ormai ha perso ogni credibilità e anch… -