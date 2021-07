Simone Biles tranquillizza dopo il ritiro: “Sono in forma, farò la finale all-around”. Il giallo delle Olimpiadi (Di martedì 27 luglio 2021) Simone Biles si è ritirata nel bel mezzo della finale a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2021. All’Ariake Gymnastics Centre si è consumato un autentico giallo: la capitana degli USA sbaglia totalmente il volteggio (esegue un avvitamento e mezzo al posto dell’Amanar), atterra malissimo sulle caviglie, mette in difficoltà la sua formazione e abbandona la scena. La 24enne alza bandiera bianca dopo la prima rotazione, indossando la tuta sopra il body e dicendo addio mestamente alla competizione. USA Gym parla di un problema medico e che la ragazza verrà ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021)si è ritirata nel bel mezzo dellaa squadredi Tokyo 2021. All’Ariake Gymnastics Centre si è consumato un autentico: la capitana degli USA sbaglia totalmente il volteggio (esegue un avvitamento e mezzo al posto dell’Amanar), atterra malissimo sulle caviglie, mette in difficoltà la suazione e abbandona la scena. La 24enne alza bandiera biancala prima rotazione, indossando la tuta sopra il body e dicendo addio mestamente alla competizione. USA Gym parla di un problema medico e che la ragazza verrà ...

Eurosport_IT : Un altro errore non da Simone Biles ?? #SimoneBiles #Tokyo2020 #Gymnastics - riotta : .@Simone_Biles si ritira pare non per infortunio ma per eccessiva pressione psicologica #Tokyo2020 - fattoquotidiano : Simone Biles si ritira dalla finale di ginnastica a squadre a Tokyo. La Federazione parla di infortunio, la Nbc: “È… - razziatweet : Si parla tanto del calcio che è non è più uno sport ma un businness, ma non è che altrove se la passino meglio e la… - chemicalblxxd : RT @perchetendenza: 'Simone Biles': Perché si è ritirata dalla finale dopo aver eseguito la prova del volteggio -