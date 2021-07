Samuele Crielesi | chi è il tentatore tra Natascia e Alessio

Leggi su ck12

(Di martedì 27 luglio 2021) I protagonisti di Temptation Island: , cosa sapere su di lui. (Instagram)Un’altra coppia va in crisi nelle battute finali del reality show Temptation Island: è quella composta da, che a quanto pare non è apprezzatissima dal pubblico. Addirittura sui social network, sono stati paragonati da alcuni fan del reality dei tentatori a una sorta di complemento d’arredo. “Noiosissimi”, scrive qualcuno facendo riferimento ai due. Che comunque si fanno notare nell’ultima puntata. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Temptation Island, finisce in lacrime: la brutta notizia, “è difficile” Non vi diremo cosa accadrà di preciso, ma ...