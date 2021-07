Risparmio, Assogestioni: raccolta supera 47 miliardi da inizio anno (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Il 2021 si conferma un anno di ripresa per l’industria del Risparmio gestito, che archivia il primo semestre 2021 con una raccolta di oltre 47 miliardi da inizio anno. E’ quanto emerge dalla consueta mappa mensile di Assogestioni. Nuovo record storico per il patrimonio dell’industria, che contando su un effetto mercato intorno al +1%, supera la soglia dei 2.500 miliardi complessivi. Anche giugno chiude con una raccolta netta positiva per oltre 5 miliardi, riportando esattamente 5,2 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Il 2021 si conferma undi ripresa per l’industria delgestito, che archivia il primo semestre 2021 con unadi oltre 47da. E’ quanto emerge dalla consueta mappa mensile di. Nuovo record storico per il patrimonio dell’industria, che contando su un effetto mercato intorno al +1%,la soglia dei 2.500complessivi. Anche giugno chiude con unanetta positiva per oltre 5, riportando esattamente 5,2 ...

