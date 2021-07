Quando inizia X Factor? Tutto sull’edizione di Ludovico Tersigni (Di martedì 27 luglio 2021) Quando inizia X Factor? C’è una data per l’edizione che stravolge le regole, la più attesa degli ultimi anni. Non solo un cambio al vertice, anche lo stravolgimento delle regole della gara stessa che sospende le categorie. Cambia il conduttore: dopo 10 anni alla guida del talent show di casa Sky, Alessandro Cattelan lascia. Al suo posto l’attore romano Ludovico Tersigni che sembra già essere molto apprezzato sui social. Sicuramente c’è fiducia da parte del pubblico di Sky Uno ma come se la caverà alla conduzione del programma? Il confronto con Cattelan sarà inevitabile ma Ludovico ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 luglio 2021)? C’è una data per l’edizione che stravolge le regole, la più attesa degli ultimi anni. Non solo un cambio al vertice, anche lo stravolgimento delle regole della gara stessa che sospende le categorie. Cambia il conduttore: dopo 10 anni alla guida del talent show di casa Sky, Alessandro Cattelan lascia. Al suo posto l’attore romanoche sembra già essere molto apprezzato sui social. Sicuramente c’è fiducia da parte del pubblico di Sky Uno ma come se la caverà alla conduzione del programma? Il confronto con Cattelan sarà inevitabile ma...

