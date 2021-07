Paragone tra il green pass e la Shoah, Berlusconi: “Ridicolo e blasfemo” (Di martedì 27 luglio 2021) ROMA – “Come se quella di non vaccinarsi fosse una scelta che non ha conseguenze sugli altri, come se non esistesse, fra i diritti tipicamente liberali, quello all’integrità della persona. Nelle manifestazioni ho visto i “no-vax” indossare la stella gialla per paragonarsi agli ebrei perseguitati dai nazisti: un Paragone Ridicolo e blasfemo”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che sull’argomento ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 27 luglio 2021) ROMA – “Come se quella di non vaccinarsi fosse una scelta che non ha conseguenze sugli altri, come se non esistesse, fra i diritti tipicamente liberali, quello all’integrità della persona. Nelle manifestazioni ho visto i “no-vax” indossare la stella gialla per paragonarsi agli ebrei perseguitati dai nazisti: un”. Così il leader di Forza Italia, Silvio, che sull’argomento ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. L'articolo L'Opinionista.

