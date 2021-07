Paola Barale, la confessione sul futuro: “Deciderò presto cosa fare” (Di martedì 27 luglio 2021) E’ stata uno dei volti della televisione anni Novanta, ma Paola Barale adesso deve decidere cosa fare del suo futuro. Paola Barale ha raccontato in un’intervista che cosa farà nel suo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 27 luglio 2021) E’ stata uno dei volti della televisione anni Novanta, maadesso deve decideredel suoha raccontato in un’intervista chefarà nel suo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : Paola Barale spiazza le parole sul ritorno in tv lasciano di stucco - #Paola #Barale #spiazza #parole… - zazoomblog : Paola Barale spiazza le parole sul ritorno in tv lasciano di stucco - #Paola #Barale #spiazza #parole - Fiodor1976 : @Valerio864dd paola barale, ormai da qualche anno, è una no raz. - mathildbauchard : RT @informazionecs: SLOT, con PAOLA QUATTRINI e PAOLA BARALE a Forlì - nadiabalestri : @stephsmarie Bhe Paola Barale si è taggata a Forlì ?? -